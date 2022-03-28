Российские проекты исключены из программы Emmy

28 мар. 18:49

Из-за ситуации на Украине на международном конкурсе Emmy не будет ни одного художественного проекта из России. Об этом сообщили в исполкоме Международной академии телевизионных искусств и наук, которая курирует мероприятие.

К конкурсу не будут допущены программы, созданные в России или при участии России, а также те передачи, которые планировалось выпускать на российских телеканалах и стриминговых платформах. Ранее также были приостановлены контакты с российскими кинодеятелями и компаниями.

В частности, на конкурсе не будет представлен фильм RTVI "Амазонки XXI века", который в этом году был среди соискателей международной премии, передает ТАСС.