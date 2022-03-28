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На крымской трассе "Таврида" грузовик протаранил трактор

На крымской трассе &quot;Таврида&quot; грузовик протаранил трактор

Сегодня на крымской трассе "Таврида" в Ленинском районе произошло необычное ДТП: его виновниками стали фура и трактор, - передает отдел пропаганды республиканского управления ГИБДД.

Сегодня днем в районе села Фонтан водитель грузового авто Scania не выбрал безопасные дистанцию и скорость, что привело к столкновению грузового авто с движущимся впереди по обочине трактором с прицепом.

"От удара грузовик отбросило сначала влево в дорожное металлическое ограждение, а затем вправо в кювет, где он опрокинулся. Трактор от столкновения также перевернулся", - сообщили в ГИБДД, передает "АиФ-Крым".

В аварии пострадали оба водителя. Они были доставлены в больницу.

Движение по трассе по направлению в крымскую столицу некоторое время осуществлялось по одной полосе.

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