На крымской трассе "Таврида" грузовик протаранил трактор

28 мар. 18:39

Сегодня на крымской трассе "Таврида" в Ленинском районе произошло необычное ДТП: его виновниками стали фура и трактор, - передает отдел пропаганды республиканского управления ГИБДД.

Сегодня днем в районе села Фонтан водитель грузового авто Scania не выбрал безопасные дистанцию и скорость, что привело к столкновению грузового авто с движущимся впереди по обочине трактором с прицепом.

"От удара грузовик отбросило сначала влево в дорожное металлическое ограждение, а затем вправо в кювет, где он опрокинулся. Трактор от столкновения также перевернулся", - сообщили в ГИБДД, передает "АиФ-Крым".

В аварии пострадали оба водителя. Они были доставлены в больницу.

Движение по трассе по направлению в крымскую столицу некоторое время осуществлялось по одной полосе.