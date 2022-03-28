Наркотики под видом картошки пытались ввести из Афганистана в Узбекистан

28 мар. 18:28

Таможенники в Узбекистане на границе задержали грузовик, в котором злоумышленники пытались провести наркотики, замаскировав их под картофель. Такое сообщение распространила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Транспортное средство решили осмотреть сотрудники поста "Айритом" в Сурхандарьинской области. Груз прибыл из Афганистана, предполагалось, что он пойдет транзитом в Андижанскую область, а затем снова за границу.

Подозрения у таможенников вызвали рентгеновские снимки груза. В грузовике таможенники нашли более 500 мешков картофеля, в 38 из них лежали наркотики.

Отмечается, что свертки с гашишем были замаскированы под клубни картофеля: преступники обмотали их строительным скотчем и полиэтиленом, вымазали в грязи, чтобы их не нашли собаки.

Количество изъятых псевдоклубней превысило 1,3 тыс, их вес составил 154 кг.