Стали известны сроки ремонта причальных устройств на терминале КТК

28 мар. 18:18

Ремонт второго и третьего выносных причальных устройств (ВПУ-2 и ВПУ-3) на морском терминале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) под Новороссийском ориентировочно продлится не менее 3-4 недель, - сообщили в компании.

При этом ВПУ-1 по итогам обследования признано исправным и пригодным для перевалки нефти. Сейчас погрузка через ВПУ-1 осуществляется в штатном режиме. ВПУ-2 и ВПУ-3 остаются выведенными из эксплуатации.

"Нефть от грузоотправителей принимается в систему нефтепровода на минимальных режимах прокачки в связи с заполненностью резервуарных парков и невозможностью одновременной работы двух ВПУ на морском терминале", - отметили в КТК, передает ТАСС.

"Необходимо отметить, что основные иностранные поставщики комплектующих - компании Imodco, Blue Water и Gall Thomson Environmental Ltd. - уже заявили АО "КТК-Р" об отказе от дальнейшего сотрудничества и отменили все запланированные ранее поставки, несмотря на авансовую оплату со стороны КТК в полном объеме еще в декабре 2021 года", - подчеркнули в КТК.

Сейчас провести водолазные операции по ремонту ВПУ-2 и ВПУ-3 не позволяют погодные условия.