Восьмилетнюю девочку ограбили в аптеке в Алматы

28 мар. 17:56

В Алматы запущено досудебное расследование в отношении подозреваемого в ограблении восьмилетней девочки, сообщает ресурс polisia.kz.

Злоумышленник снял с ребенка серьги из драгоценного металла прямо внутри аптеки. О грабеже в полицию заявила мама девочки.

"Факт открытого хищения чужого имущества зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео видно, как злоумышленник снимает серьги с ребенка", - пояснили в полиции.

Правоохранители незамедлительно провели ряд оперативных мероприятий, со слов потерпевшей составили фоторобот подозреваемого. В тот же день подозреваемый был задержан - им оказался житель города, гражданин К., 1973 года рождения.

"Подозреваемый сознался в грабеже. В данный момент проверяется его личность на причастность к другим ранее совершенным преступлениям", - пояснил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.