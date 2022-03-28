В России зарегистрировано новое лекарство от коронавируса

28 мар. 17:38

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат для лечения Covid-19 на основе молнупиравира "Лагеврио", следует из госреестра лекарственных средств.

"Препарат Лагеврио показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации", - цитирует инструкцию к нему РИА Новости.

Лекарство производится в форме капсул. Лечиться им лучше начинать как можно раньше после постановки диагноза и в пределах пяти дней от появления симптомов.