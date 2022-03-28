Калмыкия осталась без главы Минздрава

28 мар. 17:31

Юрий Кикенов освобожден от должности министра здравоохранения Калмыкии по собственному желанию – указ об этом подписал глава республики Бату Хасиков, - сообщает пресс-служба главы региона.

"Он продолжит работу в сфере подготовки специалистов в здравоохранении. И будет курировать деятельность медицинского факультета на базе Калмыцкого госуниверситета", - приводит пресс-служба слова Хасикова, передает "Интерфакс".

Глава Калмыкии отметил заслуги экс-министра в борьбе с пандемией и его работу в "красной зоне".

Исполнять обязанность министра будет первый заместитель Кикенова - Булат Сараев.