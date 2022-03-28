Крым готов предоставить работу украинским беженцам

28 мар. 17:15

Власти Крыма могут устроить на работу на полуострове беженцев с Украины, - заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Есть хорошие специалисты, которые хотели бы остаться. Мы готовы в этой ситуации специалистов, приезжающих в статусе беженцев и ищущих работу, трудоустроить по всем специальностям, которых не хватает на территории Республики Крым", - рассказал Аксенов, передает РИА Новости.

Прежде всего речь идет о работниках медицинской, строительной и сельскохозяйственной сфер.

"Но и другие специалисты. Поверьте, хорошие специалисты на территории республики… всегда требуются. Будем благодарны, если вы изъявите желание остаться поработать", - добавил Аксенов.