Россияне пока могут получить проценты по валютным вкладам только в рублях

28 мар. 17:15

Розничные клиенты банков имеют право снять проценты по валютным вкладам во время ограничений на операции с валютой в наличной форме, то есть до 9 сентября, только в рублях, такая информация содержится в ответах Центробанка РФ на типовые вопросы кредитных организаций.

Письмо ЦБ РФ за подписью зампреда Ольги Поляковой и ответы регулятора на вопросы опубликованы на сайте Ассоциации российских банков (АРБ).

"Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях", - цитирует документ "Интерфакс".

Напомним, ранее Центральный Банк России запретил физическим лицам покупать наличную валюту, с действующих вкладов ее можно выдавать только в размере $10 тыс, остальную часть вклада - рублями. Ограничения введены на полгода - с 9 марта по 9 сентября.