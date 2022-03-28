Шольц рассказал, какая валюта прописана в контрактах на поставку газа из России

28 мар. 17:18

Подавляющее большинство контрактов, которые были заключены немецкими фирмами на поставку газа из России, предусматривают оплату в евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Могу сказать, что контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты", - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. При этом он подчеркнул, что поставки газа будут осуществляться в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.