Макрон рассказал, о чем намерен поговорить с Путиным

28 мар. 17:03

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе ближайшего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным собирается обсудить детали планируемой гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя при участии Греции и Турции. Об этом он сообщил сегодня журналистам в ходе предвыборной поездки в Дижон.

"Мы завершаем переговоры с украинской стороной и мэром Мариуполя о проведении наших операций, без их согласия это невозможно. Затем мне предстоит обеспечить гарантии по условиям, даже операционным, с президентом Путиным, чтобы российские войска соблюдали условия проведения этой операции", - цитирует главу государства ТАСС.

По словам французского лидера, он рассчитывает "закончить, а не заморозить" конфликт на Украине. "И, конечно, никто не хочет глобализации конфликта или его эскалации", - добавил он.

Макрон напомнил, что Франция одной из первых направила помощь Украине, подчеркнув при этом, что выступает против любой формы эскалации, которая бы сделала Францию участницей конфликта.

Напомним, в начале февраля в Москве состоялась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После встречи в Москве российский и французский лидеры на регулярной основе проводят телефонные разговоры. Предыдущая телефонный разговор состоялся 22 марта.