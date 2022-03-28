Carlsberg полностью покидает российский рынок

28 мар. 16:52

Датская пивоваренная компания Carlsberg, владеющая брендами Carlsberg, Tuborg и заводами "Балтика"), приняла решение полностью уйти с российского рынка.

"Мы приняли сложное и безотлагательное решение полностью продать наш бизнес в России, что, как мы думаем, является правильным в нынешних условиях. По завершении процесса у нас не будет присутствия в РФ", - говорится в заявлении.

В Carlsberg принесли извинения 8,4 тыс сотрудникам, работающим в России. При этом отмечается, что до продажи бизнеса компания сохранит ограниченный уровень операций, чтобы поддержать сотрудников и их семьи.