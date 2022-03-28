Владельцы iPhone смогут увидеть казахстанские номера

28 мар. 16:37

Локацию "Казахстан" во время входящих вызовов будут видеть на экране казахстанские владельцы iPhone, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

"Совместно с Apple проработали вопрос, который мне задавали не один раз – теперь входящий звонок с международным кодом "+77" и "+76" будет отражаться в іPhone как "Казахстан", - написал глава ведомтсва на своей странице в соцсети.

По его словам, в Apple максимально оперативно обработали запрос казахстанской стороны и пошли ей навстречу.

"Задача решена для iPhone 6 и более поздних устройств с выходом iOS 14", - добавил Мусин.

Ранее при входящих звонках на экране у казахстанских пользователей высвечивалась Россия в качестве локации, или другие страны.