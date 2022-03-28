Туристы в Кабардино-Балкарии спустились с горы до прибытия спасателей

28 мар. 16:27

Двое туристов запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, после чего самостоятельно спустились вниз.

В понедельник днем в ущелье Терскол на высоте 2400 метров двое туристов запросили помощь. По предварительной информации, один из туристов получил травму ноги. На вызов двинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Поисково-спасательные работы завершены. Группа из двух человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждаются", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.