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Туристы в Кабардино-Балкарии спустились с горы до прибытия спасателей

Туристы в Кабардино-Балкарии спустились с горы до прибытия спасателей

Двое туристов запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, после чего самостоятельно спустились вниз.

В понедельник днем в ущелье Терскол на высоте 2400 метров двое туристов запросили помощь. По предварительной информации, один из туристов получил травму ноги. На вызов двинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Поисково-спасательные работы завершены. Группа из двух человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждаются", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

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