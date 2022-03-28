В Москве отменили фестиваль Park Live

28 мар. 16:16

Организаторы международного музыкального фестиваля Park Live в Москве сообщили об отмене мероприятия в текущем году.

"Фестиваль Park Live не состоится и в этом году. Нам было необходимо согласовать все формальности с менеджментом артистов перед тем, как сделать официальное объявление. Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам", - сказано в сообщении на сайте.

Организаторы отметили, что не все музыканты отказались от концертов в России.

Кроме того, пресс-служба подчеркнула, что при благоприятном стечении обстоятельств несколько артистов выступят на фестивале уже в следующем году.

"Поэтому мы объявляем перенос фестиваля на 2023-й", - добавили на сайте.

Стоит добавить, что все сохраненные билеты будут действительны в 2023 году. Желающие сдать билеты могут до 1 июня 2022 года направить запрос по месту их приобретения.