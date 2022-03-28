Шанхай закрывается на локдаун из-за вспышки COVID-19

28 мар. 16:12

Власти китайского города Шанхай на фоне вспышки коронавируса COVID-19 приняли решение ввести крупнейший за два года локдаун. Об этом сообщили в местном правительстве.



За последние 24 часа в Шанхае, где проживают 24,9 млн человек, было выявлено 50 локальных и 10 ввозных подтвержденных случаев заражения, и 3 454 бессимптомных случая, которые в Китае считают отдельно.

Власти планируют, что локдаун, необходимый для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пройдет в два этапа.

Первый этап локдауна будет действовать с 5.00 по местному времени 28 марта до 5.00 1 апреля в районах к востоку и югу от реки Хуанпу. Второй этап пройдет с 3.00 1 апреля до 3.00 5 апреля в районах к западу от реки Хуанпу.



На время действия локдаунга люди обязаны будут оставаться дома, продукты и необходимые товары они смогут заказать онлайн. Все предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и производство товаров первой необходимости, будут работать в режиме закрытого управления. Остальных сотрудников будут переведены на удаленную работу.

Кроме того, будут перекрыты тоннели и мосты через реку Хуанпу, все транспортное сообщение между указанными районами в соответствующее время со всем остальным городом будет прервано, это распространяется на весь общественный и частный транспорт. Железнодорожные станции с соответствующих районах также временно будут закрыты, через них поезда будут следовать транзитом без остановки.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 481 млн, из них более 6,1 млн человек скончались.