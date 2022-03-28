Власти готовят предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума в России

28 мар. 16:01

Минтруда РФ совместно с Минэкономразвития и Минфином готовят предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ). Представить предложения планируется в ближайшее время, сообщил глава Минтруда Антон Котяков

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать предложения по индексации МРОТ и ПМ.

"Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены", - поделился министр на заседании комитета Госдумы.