Конспирологии нет места в карабахской политике Азербайджана

На границах России с начала года неспокойно. Сначала Казахстан, затем Украина, а сейчас - Карабахский экономический район Азербайджана. Есть ли взаимосвязь между происходящими там событиями и имеют ли место попытки создать России проблемы в нескольких регионах одновременно?

Неспокойная ситуация на рубежах России появилась не вчера. Это закономерный результат распада Советского Союза, который породил множество территориальных проблем. Крым, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Карабах и так далее. Конечно, отрицать то, что геополитическим соперникам Москвы было выгодно ее втягивание во все эти конфликты, бессмысленно. Американский геополитик Бжезинский об этом говорил открыто. Пока Россия будет заниматься своими границами, ее конкурентам и соперникам в лице США, Европы и даже Китая легче набирать "мышечную массу" и укреплять свои позиции в мире. Однако геополитическая теория на то и теория, чтобы давать общую оценку. Объяснять все события тем, что ЦРУ или другие спецслужбы хотят руками соседей ослабить Россию, не совсем профессионально.

Возьмем, к примеру, Казахстан. В разгар январских протестов, переросших в беспорядки, некоторые так называемые эксперты бросились искать британский и турецкий след этих событий. Аргументация была максимально примитивная, мол, в Казахстане работают британские нефтяные фирмы, и это тюркоязычная страна. По такому принципу можно объяснить что угодно и как угодно. Например, споры ЕС с Польшей представить как борьбу католиков со славянами поляками и приписать сюда "руку Кремля", который защищает братские народы. Любой трезвый аналитик знает, что протесты в Казахстане – внутренняя история, цены на бензин и попытки конкурентов из старых элит отодвинуть президента Токаева.

Тут важно не путать последствия с причинами: приход миротворцев ОДКБ в Казахстан был не ответом на вмешательство Запада, а стремлением Москвы обезопасить свой юг и выполнить обязательства перед союзником. И да, Россия действительно показала решительность и готовность защищать союзников, устранив чьи-либо соблазны прибрать к рукам Казахстан.

Сегодня, когда идет военная спецоперация России на Украине, такие же псевдоаналитики пытаются тиражировать другую конспирологию, выдумывая, будто на этом фоне Азербайджан пытается нанести удар в спину. Так они называют отражение азербайджанскими войсками недавней провокации боевиков армянских незаконных вооруженных формирований на территории Карабахского экономического района, где сейчас размещены российские миротворцы. Превращение законных защитных действий ВС Азербайджана в некую антироссийскую акцию настолько же нелепо, как и попытки мотивировать Вторую Карабахскую войну "британскими ушами", торчащими из-за спины Эрдогана. И то, и другое полностью отрицает наличие у Азербайджана национальных интересов, заключающихся в обеспечении территориальной целостности и безопасности своей земли. Для достижения этих целей необходим вывод всех НВФ из Карабахского экономического района.

Согласно подписанному Россией, Арменией и Азербайджаном документу от ноября 2020 года, азербайджанскую землю должны покинуть все армянские военные. Февральское соглашение этого года о союзничестве России с Азербайджаном еще раз подтвердило безусловное признание Москвой территориальной целостности ее нового официального союзника. Поэтому двух мнений тут быть не может: нигде в Азербайджане не должно быть армянских боевиков. Президент Ильхам Алиев говорил об этом и в 2020 году, и в течение 2021 года, и говорит сейчас, в 2022 году. Все время после завершения Карабахской войны происходили перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными, Ереван устраивает провокации и сейчас из-за неурегулированности армяно-азербайджанских отношений. Судя по всему, они не прекратятся, пока Никол Пашинян и его правительство не признают территориальную целостность Азербайджана.

Поэтому голословные обвинения в адрес Баку в том, что сегодня, проводя ту же самую политику, что и в предыдущие годы, Азербайджан "наносит удар в спину" России, не имеют под собой никаких оснований. Азербайджан защищал свою землю от иностранных боевиков и до военной спецоперации на Украине, и продолжит защищать ее после. Его действия имеют четкую правовую основу, совершенно законны и не в коем случае не направлены против его союзников.

Что касается любителей найти признаки антироссийской политики в действиях Турции, поддерживающей территориальную целостность Азербайджана так же, как и Россия, то им стоит обратить внимание на нежелание Анкары участвовать в санкционном давлении на Москву. Турция не только не присоединилась к экономической атаке на Россию, но и ищет возможности, чтобы заменить западные компании на российском рынке. При посредничестве Турции в ближайшее время в Стамбуле состоится встреча российских и украинских представителей. Судя по настрою Реджепа Тайипа Эрдогана, по ряду вопросов – а именно по статусу русского языка в Украине, нейтралитету Киева, неразмещению наступательного вооружения – есть шансы договориться. Одним словом, на украинском направлении Турция работает на создание приемлемого для России и Украины мира. Насколько старания Анкары дадут результат, узнаем уже скоро.