Грузии грозят топливные бунты?

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на фоне акций протеста из-за роста цен на топливо отметил на заседании правительства, что в стране должен быть порядок.

Накануне протестующие парализовали движение в центре Тбилиси, перекрыв эстакаду на площади Героев. Полиция задержала 20 активистов.

"Вчера полиции пришлось реагировать. Безусловно, это было очень правильно, так как нельзя, чтобы люди вели себя так провокационно и перекрывали улицы своими автомобилями. Это неприемлемо. В стране должен быть порядок, и все граждане должны соблюдать закон и правила", - подчеркнул премьер.

По словам Гарибашвили, за акциями протеста стоит самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение". Он призвал население не поддаваться на провокации.

"Еще раз хочу призвать граждан к спокойствию. На фоне вызовов страна сохраняет мир, стабильность. Мы не должны подаваться эмоциям, провокациям, и так мирно и твердо продолжить развитие страны", - сказал Гарибашвили.

Премьер добавил, что правительство Грузии заинтересовано в том, чтобы максимально сдержать рост цен.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Рамаз Сакварелидзе, в Грузии всерьез обеспокоены неконтролируемым ростом цен на все товары, вызванным подорожанием топлива.



"Как известно, когда дорожает топливо, поднимаются цены и на все, что перевозится транспортом, то есть фактически на все товары сразу. Есть опасность, что процесс подорожания будет расширяться, и для Грузии это большая проблема, потому что республика ввозит товары из-за рубежа в большинстве сфер, включая сельскохозяйственную. У импорта гораздо более длинный путь транспортировки, чем у товаров внутреннего производства, так что в полный рост встает уже продуктовая проблема – еда становится слишком дорогой", - пояснил он.



"Поэтому я приветствую то, что люди не терпят это, а дают реакцию на нарастающие экономические проблемы. Слишком уж Грузия увлекалась в последние годы протестами на политические темы, в то время как в Европе и раньше, и сейчас подавляющая часть протестов направлены на экономические вопросы. Конечно, вчерашняя акция в Тбилиси не могла оказаться особо эффективной просто потому, что подорожание топлива происходит во всем мире. Однако протестанты смогли обратить внимание властей на реальность проблемы, и те могут ответить какой-либо государственной помощью", - сообщил Рамаз Сакварелидзе.



"Правительство могло бы пойти по той же схеме, по которой происходит контроль цен на хлеб: государство выплачивает дотации, чтобы цены на хлеб не росли. Аналогичную меры предлагают протестанты по отношению к топливу. Конечно, вопрос, выдержит ли это бюджет, но другого выхода пока не видно. А проявление недовольства гражданами вполне логично и вполне естественно. Граждане и должны реагировать на такое увеличение цен, ведь бензин сейчас перепрыгнул за 4 лари за лари, это очень много", - заключил политолог.