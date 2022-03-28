В Баку открылся Центр приема граждан администрации президента Азербайджана

28 мар. 15:26

В Азербайджане состоялось открытие Центра приема граждан администрации президента. В мероприятии принял участие глава государства Ильхам Алиев.

Центр располагается в Наримановском районе азербайджанской столицы по адресу улица Заура Нудиралиева, 79.

Отмечается, что открытие данного Центра создаст условия для более оперативного рассмотрения обращений граждан, что является одним из важных механизмов общественного контроля. В центре установлены два регистрационных киоска - для пришедших на прием впервые и для записавшихся заранее. Граждане смогут зарегистрироваться, предъявив удостоверение личности, записаться на прием и обратиться с соблюдением соответствующей очередности. Помощь в этом процессе гражданам будут оказывать работающие здесь волонтеры.

Одним из нововведений в Центре приема граждан является сдача в пользование колл-центра. Позвонив по номеру 1111, граждане смогут сообщить о беспокоящих их проблемах. Эти обращения будут незамедлительно приняты операторами и гражданам дадут соответствующие разъяснения. Еще одним новшеством станет возможность проведения видеоконференций в прямом эфире с различными регионами страны. Созданная здесь система связи позволит поддерживать параллельную связь с приемными органов исполнительной власти всех городов и районов Азербайджана и соответствующим структурным подразделением администрации президента, передает АзерТАдж.