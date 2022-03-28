Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения спецназа

28 мар. 15:04

Милли Меджлис Азербайджана утвердит меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа "Кавказский орел".

Как сообщает Trend, законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии по учениям спецподразделений "Кавказский орел" был обсужден на заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям парламента республики.

Помимо этого, на заседании обсуждался законопроект "Об утверждении Протокола о размере обязательных платежей стран - участниц к Соглашению о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств".

Отмечается, что оба законопроекта рекомендованы для рассмотрения на очередном пленарном заседании парламента Азербайджана.