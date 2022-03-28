Стало известно, сколько беженцев с Украины находятся в России

28 мар. 14:55

Беженцы с территории Украины впервые вошли в статистику по прибывшим в Россию – речь может идти о десятках тысяч людей, сообщил представитель экстренных служб.

"На утро понедельника, границу с Россией пересекли 472,8 тыс беженцев, в том числе 98,4 тыс детей", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, почти 269 тыс человек являются гражданами ДНР и ЛНР, еще 143,9 тыс имеют российские паспорта.

У скольких беженцев украинское гражданство, службы уточнить не смогли, однако речь может идти о десятках тыс людей – за исключением граждан республик Донбасса и России, из общей цифры остается еще почти 60 тыс беженцев.