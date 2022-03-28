Жителей Москвы призвали к осторожности из-за мокрого снега и дождя

28 мар. 14:50

В Москве с 14:00 до конца сегодняшнего дня ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица и западный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

"С 00:00 29 марта гололедица, местами усиление западного, северо-западного ветра до 15 м/с", - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, передает ТАСС.