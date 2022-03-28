Францию призвали к экономии газа

28 мар. 14:42

Глава французской комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко призвал жителей республики экономить электроэнергию и газ из-за возможных перебоев с поставками следующей зимой.

"Надо экономить газ и электричество во Франции уже сейчас, иначе следующей зимой все может быть плохо", - цитирует Каренко РИА Новости.

Он отметил, что приложить усилия должны все: промсектор, сфера обслуживания, госорганизации и граждане Франции, ограничивая потребление электроэнергии и отопления.

Председатель комиссии также потребовал устранить административные препятствия для ускорения развертывания плавучего терминала СПГ в Гавре, а также упростить административные и судебные процедуры, касающиеся проектов в области возобновляемых источников энергии.