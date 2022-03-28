Блинкен: США и Израиль продолжат бороться с угрозами в сфере безопасности

28 мар. 14:42

США продолжат поддерживать трансформацию Ближнего Востока, нацеленную на урегулирование противоречий в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности на Ближнем Востоке.

"США всегда поддерживали и продолжат поддерживать процессы, трансформирующие Ближний Восток", - цитирует его ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США промогут укрепить связи Израиля с его союзниками. "С теми, у кого есть договоры о нормализации отношений с Израилем и с теми, с кем Тель-Авив подписал долгосрочные мирные договора", - уточнил Блинкен.