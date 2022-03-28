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Северо-Крымский канал полностью заполнили водой

Северо-Крымский канал полностью заполнили водой

Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнен водой, об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев.

"Канал полностью заполнен водой", - заявил он.

Кангиев отметил, что основная часть канала заполнена водой из Днепра, часть канала в восточной части Крыма заполнена водой из подземных источников.

В 2014 году Украина заблокировала Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Снять блокаду канала удалось в ходе российской спецоперации на Украине.

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