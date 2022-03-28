"Россграм" не запустился в запланированные сроки

28 мар. 14:30

Российский аналог социальной сети Instagram (запрещена в РФ) приложение "Россграм" не заработал в указанное для него время.

Как заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, "есть серьезные сомнения" в проекте.

"Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь основатель Telegram имеет филологическое образование, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было", - приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, он отметил, что имеется ряд вызывающих вопросы косвенных моментов, например, лендинг - веб-страница для сбора контактных данных целевой аудитории - запущена на бесплатном и простом конструкторе сайтов. Также Зыков добавил, что домен был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.