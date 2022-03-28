ЕС может лишить россиян и белорусов "золотых паспортов"

28 мар. 13:59

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует странам-членам Европейского союза рассмотреть возможность отзыва "золотых паспортов", предоставленных ранее за инвестиции гражданам России и Беларуси. Об этом сообщила представитель ЕК.

По его словам, речь идет о россиянах и белорусах, попавших под санкции.

"Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине", - цитирует ее РИА Новости.

Еврокомиссия также посоветовала ЕС немедленно отменить все существующие схемы гражданства за инвестиции ("золотые паспорта") и обеспечить четкий контроль для изучения связанных с этим рисков.