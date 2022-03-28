Узбекистан сообщил о росте деловой активности

28 мар. 13:45

Индекс деловой активности растет в Узбекистане, с февраля 2021 года он вырос на 33%, сообщает Центра экономических исследований и реформ.

Отмечается, что за только за последний месяц индекс поднялся на 8,5%. Его рост наблюдается практически во всех регионах республики. По данным Центра, лидером является Хорезмская область, где ИДА вырос за месяц на 70,4%. Далее идут Наманганская (46,9%) и Сурхандарьинская (46,0%) области.

В ведомстве подчеркнули, что в Узбекистане активно открываются новые предприятия. Так, с начала февраля количество малых предприятий возросло на 3 616 и составило 470 712. Крупных предприятий за месяц открылось 286, общее число - 3 353 предприятия.