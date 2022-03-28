Германия отказалась от бойкота поставок энергоносителей из России

28 мар. 13:30

Правительство Германии не поддержало в нынешних условиях бойкот на поставки российских энергоносителей, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Немецкая позиция заключается в том, что в нынешних условиях энергетический бойкот не поддерживается. Считаю, что причины этого вчера перечислил федеральный канцлер. Речь идет прежде всего об обеспечении Германии, об обеспечении теплом больниц, домов престарелых, а также многих квартир", - цитирует его РИА Новости.

По словам Хебештрайта, Берлин не считает, что экономика Германии выиграла бы от подобного бойкота, "было бы значительное экономическое воздействие с существенной потерей рабочих мест".