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Песков опроверг слухи о подготовке закона "о невозвращенцах"

Песков опроверг слухи о подготовке закона &quot;о невозвращенцах&quot;

Информация о том, что власти готовят законопроект "о невозвращенцах" и введении выездных виз не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в интернете появилась информация о том, что правительство РФ якобы готовит законопроект, который позволит аннулировать гражданство россиян, уехавших из страны. Также в сети появилась информация о якобы проработке вопроса выездных виз для россиян.

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