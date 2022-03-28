Из Польши уехали 45 российских дипломатов

28 мар. 13:15

Российские дипломаты в количестве 45 человек покинули Польшу. Об этом сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

"Дипломаты покинули территорию Польши", - сказал Андреев.

По его словам, это те самые дипломаты, на выдворении которых настаивала Польша.

Напомним, 23 марта стало известно, что Польша намерена выслать 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подтвердил позднее, что получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции.