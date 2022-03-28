Минздрав: нужно готовиться к новой волне коронавируса в России

28 мар. 13:05

В России нужно быть готовыми к новой волне коронавируса, считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

"Заболеваемость вновь начала нарастать, в основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами", - заявил специалист на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Чуланов добавил, что пока в России идет спад заболеваемости, свободно более 45% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом.

В России охват вакцинацией от COVID-19 составляет около 58%, что "очень мало", отметил инфекционист.