Россия доставила свыше 20 тонн гумпомощи в Киевскую область

28 мар. 12:58

Российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Дымер Киевской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дымер Киевской области. В результате проведенной гуманитарной акции более 2 тыс жителей Дымера получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание и средства детской гигиены", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что военные медицинские специалисты приняли жителей города, которые нуждались в медицинской помощи, оказали им помощь и обеспечили необходимыми лекарствами.