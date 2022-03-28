Лавров: НАТО начинает слышать наши озабоченности

28 мар. 13:02

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью сербским СМИ, что в НАТО начинают слышать озабоченности РФ.

"У нас есть основания полагать, что сейчас наши серьезнейшие озабоченности, которые напрямую касаются наших коренных законных интересов, все-таки услышаны (в НАТО - прим. ред.), их начинают понимать", - цитирует его РИА Новости.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, стоит ожидать, что в этом случае западные страны будут оказывать влияние на руководство Украины.