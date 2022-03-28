ОАЭ: Россия останется участником ОПЕК+

28 мар. 12:48

Россия, несмотря на геополитический кризис, останется членом ОПЕК +, никто не сможет полностью заместить объем ее добычи нефти на рынке, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

В ОПЕК верят, что то, что касается добычи нефти, всегда должно оставаться вне политики, указал министр, выступая на Глобальном энергетическом форуме в Дубаи.

"У нас две страны находятся под санкциями, и мы сделали все, чтобы они могли добывать. Что касается ОПЕК+, он сохранится. Россия - важный член альянса. И, если отставить политику в сторону, то мы не видим, чтобы кто-то мог заменить Россию на рынке нефти - а это 10 млн баррелей в сутки (б/с) - в полном объеме", - подчеркнул он.

На Западе дискуссии о возможном эмбарго на российский экспорт нефти начались после старта российской спецоперации на Украине.

Мазруи напомнил, что в ОАЭ " всегда выступали за диверсификацию ресурсов". В настоящее время избежать дефицита получится, если мир подключит "все имеющиеся ресурсы".