Кремль: трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года должно быть выполнено

Кремль считает, что достигнутые ранее договоренности по Карабаху должны соблюдаться всеми сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что вопрос о возможности направления дополнительного контингента миротворцев на фоне роста напряженности в регионе следует адресовать министерству обороны России. "Этот вопрос нужно задавать нашим военным. Они в контакте с азербайджанской и армянской сторонами", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что сейчас в первую очередь необходимо обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, ряд пунктов первого ноябрьского Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении не выполнен до сих пор.

"Прежде всего, это разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и создание условий для беспрепятственного взаимодействия. Далее, это решение вопроса вывода армянских незаконных вооруженных формирований из Карабахского экономического района Азербайджана. Если говорить о последовавших трехсторонних Заявлениях, то также необходимы делимитация и демаркация границы между Азербайджаном и Арменией и передача Ереваном в Баку всех без исключения карт минных полей, на которых продолжают подрываться азербайджанские военные и мирные жители", - сообщил он.

"Дмитрий Песков подчеркнул, что те или иные вопросы, которые возникают, необходимо планомерно решать политико-дипломатическими методами на основе тех документов, которые заключены. Есть много интересантов на Западе, кто хотел бы создать давление на Россию по периметру ее границ и затруднить проведение специальной военной операции на Украине. Но добрососедский характер российско-азербайджанских отношений, очень хорошие личные связи, взаимопонимание между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым позволяют спокойно и уверенно смотреть в будущее нашего союзничества", - заявил главный редактор журнала "Национальная оборона".



Исполнение первого ноябрьского Заявления продолжает саботировать Армения. "Мы видим, что Никол Пашинян и его правительство активно пытаются играть сразу на нескольких шахматных досках, выстраивая отношения и с Россией, и с США, и особенно активно в последнее время с Францией. Так называемая армянская многовекторность диктует неконструктивную модель поведения Армении в отношении армяно-азербайджанского урегулирования. Продолжается крайне деструктивная деятельность националистической части армянских диаспор во Франции и США, напрямую работающих с парламентариями и государственными структурами, что тоже негативно влияет на послевоенные процессы, поскольку представители диаспоры ощущают себя самостоятельной политической силой, не желающей исполнения Заявлений", - заключил Игорь Коротченко.