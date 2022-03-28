Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно

28 мар. 12:39

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но с абсолютной уверенностью можно сказать, что бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет.

"Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются", - сказал представитель официальной Москвы в беседе с журналистами.

Песков уточнил, что вопрос обсуждается между ведомствами, с "Газпромом".