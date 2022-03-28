Лавров напомнил о партнерах России

28 мар. 12:31

Никакой изоляции России нет, у нас огромное число партнеров, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается изоляции, никакой изоляции нет", - приводит слова министра РИА Новости.

Глава ведомства добавил, что у России есть огромное количество партнеров в Азии и тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. По его словам, Россия имеет добрые отношения с подавляющим большинством организаций, созданных развивающимися странами и, "конечно же, среди этих организаций Африканский союз, и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и мноие другие".