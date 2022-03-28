Аварийные дома в Батуми сменят современные жилые комплексы

28 мар. 12:31

В черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария) на месте аварийных домов будут возведен современные жилые комплексы, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, в городе остро стоит проблема жилых домов, которые имеют аварийный статус, что представляет угрозу для жителей.

"Согласно государственной целевой программе "Батуми без аварийных домов", существующие в Батуми аварийные здания будут заменены жилыми комплексами современного типа", - сказал он в ходе выступления на заседании правительства в понедельник.

Гарибашвили уточнил, что правительство утвердит указанную программу в ходе сегодняшнего заседания.