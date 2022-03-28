Госсектор Великобритании откажется от контрактов с компаниями из России и Беларуси

28 мар. 12:26

Ведомства и государственные компании Великобритании намерены пересмотреть контракты, заключенные с российскими и белорусскими фирмами. Об этом сообщили в секретариате кабинета министров Соединенного Королевства.

"Изданное сегодня секретариатом кабинета министров руководство к действию призывает организации государственного сектора в срочном порядке пересмотреть контракты с российскими и белорусскими компаниями", - говорится в заявлении.

Как отмечается, всем британским госорганам, включая министерства и больницы, необходимо будет "использовать юридические пути" для расторжения ранее подписанных контрактов" с российскими и белорусскими компаниями и при возможности переключиться на другие фирмы с минимальными неудобствами, передает ТАСС.