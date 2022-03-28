Лавров: Запад всегда будет находить повод для санкций

28 мар. 12:18

Запад ставит своей задачей сдерживать развитие России путем введения санкций, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, отмечая, что поэтому Запад всегда будет находить повод для применения рестрикций.

"Я думаю, всегда будет найден повод [для санкций], поскольку цель-то ведь не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом, геополитическом плане", - сказал он.

Далее глава российского дипломатического ведомства отметил, что у российской стороны огромное число партнеров в мире, поэтому ни о какой изоляции речи не идет.