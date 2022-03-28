Премьер Грузии объяснил, почему в стране растут цены

28 мар. 12:16

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перечислил причины инфляции и роста цен в республике.

Глава правительства пояснил, что происходящие в мире события отражаются на Грузии, как стране с маленькой экономикой и привязанной к мировому рынку. Он подчеркнул, что в первую очередь на стране сказываются пандемия коронавируса COVID-19, "перевернувшая весь мир с ног на голову", и события вокруг Украины.

"Это, мои дорогие, отразится на всем и всех – на ценах, на экономике, на инфляции", - цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".