Чечня нарастит производство медицинских изделий

28 мар. 12:07

Завод по производству эндоваскулярной продукции в Чечне будет модернизирован компанией "РК групп". Также планируется запуск двух новых проектов для замещения импортных медицинских изделий, сообщает пресс-служба главы Чеченской Республики Компания.

"Работу по запуску двух новых заводов планируем начать в этом году при существенной поддержке властей и реализовать в течение двух и более лет. „РК групп“ изначально делал акцент на импортозамещающую линейку востребованных изделий, сейчас это в большей степени актуально в связи с санкциями", - прокомментировал грядущую модернизацию предприятия ТАСС заместитель гендиректора предприятия Сергей Клеймонов.

По его словам, один из новых проектов будет реализован на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Грозном.