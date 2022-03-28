Весеннего тепла в Москве не стоит ждать в ближайшее время

28 мар. 12:03

Весенняя погода пока не спешит в Москву, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Я, к сожалению, на горизонте такой теплой весенней погоды - плюс 10-12 градусов - не вижу, ближайшую неделю точно. К сожалению, пока по расчетам, моделям и развитию ситуации, в ближайшей перспективе у меня нет добрых прогнозов по поводу настоящего весеннего тепла", - заявил Тишковец, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Через неделю в столичном регионе может потеплеть до плюс пяти. В ближайшую неделю в Москве и области будет идти снег, в ночные часы будет стабильный минус.