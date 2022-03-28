Россиян не накажут за использование соцсетей компании Meta

28 мар. 11:55

При вынесении решения о запрете Meta (запрещена в РФ) за экстремизм Тверской суд Москвы указал, что россияне могут продолжать пользоваться социальными сетями компании без риска привлечения к ответственности, говорится в тексте постановления.

"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - сообщил суд.

Напомним, на прошлой неделе Тверской суд запретил в России социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие Meta, за экстремистскую деятельность. На заседании сотрудник подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей не накажут за обход блокировок.