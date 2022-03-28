Чавушоглу и Кулеба обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле

28 мар. 11:52

В понедельник, 28 марта, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Турции и Украина Мевлюта Чавушоголу и Дмитрия Кулебы. Об этом сообщили в турецком МИД.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили последние события на Украине и переговоры, которые пройдут в Стамбуле между российской и украинской делегациями.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились, что переговоры между представителями РФ и Украины пройдут в Стамбуле.