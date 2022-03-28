В России выявили 21 101 новый случай коронавируса

28 мар. 11:47

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 21 101 человека.

В Петербурге новых случаев 998, в Москве - 703, в Подмосковье - 281. В Краснодарском крае - 263, в Ставропольском крае - 194, в Крыму - 378, в Дагестане - 58, в Кабардино-Балкарии - 39, в Адыгее - 52, в Карачаево-Черкесии - 26, в Северной Осетии - 30, в Ингушетии - 29, в Чечне - 21.

Общее число инфицированных в России достигло 17 783 843.

Госпитализированы за сутки 1 762 человек. Выписаны по выздоровлении 35 746 пациентов, за все время - 16 689 977.

Умерли за сутки 335 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 367 686.