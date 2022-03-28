Юный велосипедист попал под колеса в Минводах

28 мар. 11:37

Подросток пострадал после ДТП в Минеральных Водах. Как сообщают местные правоохранители, мальчик на велосипеде попал под колеса Хендэ Солярис, когда пересекал проезжую часть.

Он был доставлен к медикам для осмотра. Серьезных травм он не получил, ему назначили амбулаторно лечение.

"В автоаварии предварительно усматривается вина ребенка, который не только выехал на дорогу общего пользования в возрасте до 14 лет (что запрещено законодательно), но и не спешившись, пересекал дорогу по пешеходному переходу. По факту происшествия проводится проверка", - говорится в сообщении правоохранителей.