Heineken покинет Россию

28 мар. 11:35

Нидерландская пивоваренная компания Heineken приняла решение уйти с российского рынка и передать свой бизнес новому владельцу, сказано в сообщении компании.

"После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию", - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что свой бизнес в России Heineken передаст новому владельцу, до этого момента все семь пивоварен компании продолжат свою работу. Кроме того, при любых обстоятельствах концерн сохранит зарплату всем 1800 сотрудникам страны до конца текущего года.

Также в Heineken заявили, что компания ожидает расходы в размере 400 млн евро от передачи российского бизнеса.

Напомним, в начале марта Heineken сообщила о прекращении экспорта продукции в Россию, а также о приостановке новых инвестиционных проектов в стране.